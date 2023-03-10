بداية من يوم الاثنين.. حافلات “الباصواي” ستجوب شوارع البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من كون الأشغال لم تنته بعد بخطوط الباصواي التي تم إحداثها بعدد من مناطق الدار البيضاء، غير أن الشركة المشرفة على المشروع كان لها رأي آخر بإطلاق بعض الحافلات المستقدمة لتجوب شوارع المدينة بعد أيام.

و في هذا الصدد، تقرر رسميا بداية من يوم الإثنين 13 مارس 2023، الشروع في استخدام بعض من حافلات الباصواي التي ستجوب طرقات الدار البيضاء لتجريبها في المنطقة المحددة بين مدار المستقبل ومدار تادارت.

و يتعلق الأمر بأول دورة تكوينية لسائقي الباصواي والتي تتم تحت إشراف الشركة المستغلة، و هو التكوين الذي سيمتد على مدى ستة أسابيع و سيستفيد منه أكثر من مائة سائق.

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