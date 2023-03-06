تارغونا : القنصلية العامة تنظم لقاء تواصليا بمناسبة معركة ” الدشيرة”

2023-03-06 / 23:21
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يسير الإيحيائي _ هبة بريس

نظمت القنصلية العامة للمملكة ب” تاراغونا” لقاءا تواصليا مع فعاليات المجتمع المدني المغربي التابع لدائرتها القنصلية بمناسبة الذكرى 65 للزيارة التاريخية لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه ، وتزامنت هذه المناسبة كذلك باستحضار ملحمة معركة ” الدشيرة” والذكرى 47 لإجلاء آخر جندي أجنبي من الأقاليم الجنوبية المسترجعة.

وحضر هذه المناسبة عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بجهة (تاراغونا _ ليريدا _ آراغون ) إضافة إلى أطر وموظفي البعثة القنصلية وعلى رأسهم القنصل العام “إكرام شاهين” التي ألقت كلمة بالمناسبة للتذكير بالتضحيات الجسام التي بذلت في سبيل الدفاع عن حوزة وسيادة الوطن ومقدساته.

وتحرص القنصلية العامة ل” تاراغونا” باستمرار على الإحتفال بمثل هذه المناسبات الوطنية لإبراز المراحل التاريخية منذ إنطلاق شرارة المقاومة مرورا بالمعارك والبطولات إلى غاية بزوغ فجر الإستقلال الذي يبقى ملحمة وتاريخا ستستحضره الأجيال إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها.

وانعقد هذا اللقاء المتميز يوم السبت 4 مارس على الساعة 12 زوالا بالمقر الثقافي ” تاراغونا طوريفورطا” الذي يعتبر من أحسن الفضاءات الثقافية للمدينة.

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