مجلس الدار البيضاء في طريقه لإنجاز حوض لتجميع المياه الشتوية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يعقد مجس جماعة الدار البيضاء برئاسة عمدته نبيلة الرميلي دورته العادية لشهر فبراير يوم 22 من هذا الشهر بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات.

و خلال هاته الدورة، تقرر الدراسة والتصويت على إلغاء المقرر عدد 77/2021 المتعلق بنزع ملكية قطع أرضية بمقاطعة سباتة ووضعها رهن شركة ليدك.

و يروم مجلس المدينة من خلال هذا الأمر إنجاز حوض لتجميع المياه الشتوية ويتعلق الأمر بالقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 193820/12 مساحتها 2286م2 المشار إليها بالرمز BO 04، و كذلك القطعتين الأرضيتين ذات الرسمين العقاريين 21089/س و21087/س مساحتهما 10858م2 المشار إليهما بالرمز BO 05، والقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 4723/س مساحتها 2402 م2 المشار إليها بالرمز BO 01، على أساس تمويلها من صندوق الأشغال.

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