تدشين مركز تشخيص السل والأمراض التنفسية ضواحي الدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

جرى عشية يوم أمس الاثنين، تدشين مركز السل وتشخيص الأمراض التفسية الرحمة ضواحي الدار البيضاء.

و تم تدشين هذا المرفق الصحي بحضور عامل إقليم النواصر و المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية و رئيس الجماعة الترابية دار بوعزة و عدذ من الشخصيات الأخرى.

و سيمكن هذا المشروع الصحي من توفير العلاج و المتابعة الطبية والتوعية من داء السل والأمراض التنفسية، علاوة على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المجال الصحي ، إلى جانب تعزيز العرض الصحي المقدم للساكنة بالمنطقة.

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