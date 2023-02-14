تدشين مركز تشخيص السل والأمراض التنفسية ضواحي الدار البيضاء

2023-02-14 / 12:57
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

جرى عشية يوم أمس الاثنين، تدشين مركز السل وتشخيص الأمراض التفسية الرحمة ضواحي الدار البيضاء.

و تم تدشين هذا المرفق الصحي بحضور عامل إقليم النواصر و المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية و رئيس الجماعة الترابية دار بوعزة و عدذ من الشخصيات الأخرى.

و سيمكن هذا المشروع الصحي من توفير العلاج و المتابعة الطبية والتوعية من داء السل والأمراض التنفسية، علاوة على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المجال الصحي ، إلى جانب تعزيز العرض الصحي المقدم للساكنة بالمنطقة.

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