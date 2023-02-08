أسعار الخضر بالبيضاء.. “اللوبية” تصل 40 درهم للكيلوغرام و الطماطم تتجاوز 13 درهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قامت هبة بريس بجولة ميدانية بإحدى أسواق الدار البيضاء و بالضبط بمنطقة سباتة-بنمسيك للوقوف على أسعار عدد من الخضر التي تباع للساكنة و ذلك في ظل أزمة غلاء الأسعار التي تشهدها بلادنا.

و حسب ما أكده عدد من باعة و زبناء السوق السالف الذكر، فقد تراوح سعر الطماطم بين 10 و 13 درهم للكيلوغرام الواحد، و هو السعر ذاته الذي يباع به البصل حسب النوع و الجودة.

و شهدت الفاصولياء الخضراء المعروفة لدى العامية ب”اللوبية الخضرا” الزيادة الأكثر في سعر البيع، حيث تراوح ثمنها بين 30 و 40 درهم، بينما الجلبانة وصل سعرها بين 25 و 30 درهم.

و بدورها شهدت أسعار بيع البطاطس ارتفاعا ملحوظا بعدما وصل سعرها ل 7 دراهم، بينما الجزر اقترب من رقم 8 دراهم للكيلوغرام الواحد، كما همت الزيادة أيضا سعر الفلفل بمختلف أشكاله و عدد من الخضراوات.

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