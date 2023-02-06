سفارة المغرب بأنقرة تعزي في ضحايا الزلزال وتضع أرقاما هاتفية رهن إشارة الجالية

هبة بريس

تلقت سفارة المملكة المغربية بأنقرة ببالغ الحزن والأسى خبر سقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء الهزة الأرضية التي ضربت جنوب الجمهورية التركية، وعلى إثر هذا المصاب الجلل تتقدم هذه السفارى بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة لجمهورية تركيا، رئاسة وحكومة وشعبا، ومن خلالهم إلى أسر الضحايا.

ووضعت سفارة المملكة المغربية بأنقرة، عناوين بريد إلكتروني وأرقام هاتفية ، رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بجمهورية تركيا، لأجل التواصل مع أعضاء السفارة.

الأرقام الهاتفية :

00903124376020

00903124376021

00905346871318

00905550372743

00905349205305

البريد الإلكتروني :

ambassademarocankara@gmail.com

marocamb.ankara@maec.gov.ma

هذا وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة اليوم الاثنين جنوب تركيا وسوريا المجاورة، مسفرا عن مقتل وإصابة المئات في البلدين فضلا عن أضرار مادية جسيمة.

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