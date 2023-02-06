إسبانيا.. أزيد من 305 آلاف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي

هبة بريس

أعلنت وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية أن 305 آلاف و428 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا إلى غاية متم شهر دجنبر الماضي.

وبحسب معطيات الوزارة، فإن المغاربة يظلون بذلك في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الكولومبيون بـ 127 ألفا و891، والفنزويليون بـ 125 ألفا و201.

وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و460 ألفا و719 خلال سنة 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 190 ألفا و913 شخصا نشطا مقارنة بسنة 2021 (بزائد 8.4 بالمائة).

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و633 ألفا و913 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر 826 ألفا و806 من بلدان التكتل.

وبشكل عام، يمثل العمال الأجانب 12.3 بالمائة من إجمالي عدد الأشخاص المسجلين في الضمان الاجتماعي في دجنبر حسب القيم المعدلة موسميا.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، فإن نحو 879 ألفا و943 مغربيا يقيمون بصفة قانونية في إسبانيا عند فاتح يناير 2022، بارتفاع قدره 0,8 بالمائة (+7 آلاف و184 شخص)، مقارنة مع فاتح يناير من سنة 2021.

وهكذا، حافظ المغاربة على مرتبتهم كأول جالية أجنبية تقيم قانونيا في إسبانيا، بنسبة تمثل 16 بالمائة من الأجانب المقيمين في البلاد.

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