إغلاق شارع أولاد زيان بالدار البيضاء لشهر و نصف بسبب أشغال الترامواي

2023-02-01 / 11:35
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

فوجئ مستعملو الطريق بمدينة الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة بإغلاق واحد من أهم شوارع المدينة و هو شارع أولاد زيان الرئيسي و الذي كان يشهد حركة سير كثيفة باعتباره يؤدي لوسط المدينة.

و أغلقت سلطات الدار البيضاء شارع أولاد زيان بسبب أشغال الخطوط الجديدة للترامواي، حيث تم الاكتفاء في المرحلة الأولى بإغلاق هذا المحور الطرقي من حانب واحد لتسهيل مهمة الشركات المكلفة بالأشغال، و سيستمر الإغلاق لقرابة شهر و نصف على أقل تقدير.

و تسبب إغلاق الشارع السالف الذكر في اضطراب كبير لحركة السير بالمنطقة، خاصة في فترات الذروة لدرجة بات المرور من الأزقة الفرعية التي حددت كمسار بديل أمرا صعب المنال بسبب الاختناق الكبير الذي شهدته منذ أول أيام الإغلاق.

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