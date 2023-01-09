مجلس الرميلي يعيد تقييم أداء شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة

2023-01-09 / 12:27
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قررت نبيلة الرميلي و مجلسها إعادة النظر في شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة من خلال مراجعة و تقييم دفاتر التحملات و الأداء و الخدمات التي قدمتها الشركات المتعاقد معها.

و استدعت الرميلي أعضاء لجان تتبع عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة قصد الاجتماع عاجلا لتقييم أداء عمل الشركات المتعاقد معها خاصة أن خدمات بعض منها تشهد بعض التعثر و لا ترضي ساكنة عدد من المناطق بمدينة الدار البيضاء.

و يتوقع أن تسفر اللقاءات التي تعقدها الرميلي و مجلس المدينة عن مراجعة عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة ببعض من مقاطعات الدار البيضاء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حريق يأتي على سوق دالاس بالبيضاء.. والتجار: “الأسباب ديما مجهولة و30 عام وحنا كنتحرقو”

حريق يأتي على سوق دالاس بالبيضاء.. والتجار: “الأسباب ديما…

2023-01-09 / 10:20
Photo of آيت الطالب يطلق خدمات المركز الصحي بين الويدان بالبيضاء

آيت الطالب يطلق خدمات المركز الصحي بين الويدان بالبيضاء

2023-01-06 / 10:13
Photo of تزفيت عدد من الشوارع بطريقة عشوائية يثير ضجة بالدار البيضاء

تزفيت عدد من الشوارع بطريقة عشوائية يثير ضجة بالدار…

2023-01-02 / 10:21
Photo of بعد أن تدهورت حالتها.. مطالب بإصلاح الطريق الرابطة بين الدار البيضاء و مديونة

بعد أن تدهورت حالتها.. مطالب بإصلاح الطريق الرابطة بين…

2022-12-28 / 16:12
Photo of موازاة مع الأشغال الكبرى بالبيضاء.. تفاصيل تجديد شبكة التطهير السائل بالمدينة

موازاة مع الأشغال الكبرى بالبيضاء.. تفاصيل تجديد شبكة التطهير…

2022-12-13 / 13:25
Photo of أمن البيضاء يشهر سلاحه لإيقاف شخص اعترض سبيل مواطنين ب”سكين”

أمن البيضاء يشهر سلاحه لإيقاف شخص اعترض سبيل مواطنين…

2022-12-12 / 10:48
Photo of إجهاض محاولة لتهريب 357 كلغ من المخدرات من ميناء البيضاء

إجهاض محاولة لتهريب 357 كلغ من المخدرات من ميناء…

2022-11-17 / 13:10
Photo of مختل عقلي يرعب ساكنة حي بالبيضاء والأمن يتدخل

مختل عقلي يرعب ساكنة حي بالبيضاء والأمن يتدخل

2022-11-12 / 09:19
Photo of أمن البيضاء يوقف “قات_ل” حارس ليلي بحي مولاي رشيد

أمن البيضاء يوقف “قات_ل” حارس ليلي بحي مولاي رشيد

2022-11-10 / 13:52
Photo of الدار البيضاء تبحث ترويج منتوجها السياحة بالقارة السمراء

الدار البيضاء تبحث ترويج منتوجها السياحة بالقارة السمراء

2022-11-02 / 12:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق