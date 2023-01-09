مجلس الرميلي يعيد تقييم أداء شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قررت نبيلة الرميلي و مجلسها إعادة النظر في شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة من خلال مراجعة و تقييم دفاتر التحملات و الأداء و الخدمات التي قدمتها الشركات المتعاقد معها.

و استدعت الرميلي أعضاء لجان تتبع عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة قصد الاجتماع عاجلا لتقييم أداء عمل الشركات المتعاقد معها خاصة أن خدمات بعض منها تشهد بعض التعثر و لا ترضي ساكنة عدد من المناطق بمدينة الدار البيضاء.

و يتوقع أن تسفر اللقاءات التي تعقدها الرميلي و مجلس المدينة عن مراجعة عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة ببعض من مقاطعات الدار البيضاء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0