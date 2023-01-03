الشرطة الإسبانية تعتقل عناصر من جبهة البوليساريو بتهمة تزوير وثائق مهاجرين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” أن مصالح الأمن الإسباني قد إعتقلت يوم أمس الإثنين، مسؤولين بمكتب جبهة البوليساريو بإسبانيا، كانوا يقومون بعمليات تزوير وثائق تسوية وضعية مهاجرين في وضعية غير قانونية، وذلك بتواطئ مع شبكات مختصة في الهجرة السرية، مستغلين وضعهم الإداري كممثلين للكيان الوهمي على التراب الإسباني، لأجل كسب اموال غير شرعية عبر الاتجار بالبشر.

وحسب المصدر داته، كانت عناصر فرق محاربة الجريمة تراقب وتتابع تحركات بعض الأشخاص المسؤولين بهذا المكتب، بعد أن تبين لها تداول وثائق مشكوك فيها صادرة عنه، وبعد أن كشف بعض الموقوفين عن حصولهم على وثائق مزورة بمقابل مادي من لدن مسؤولي مكتب جبهة البوليساريو هناك، قامت الأجهزة الأمنية الإسبانية برصد وتتبع ممثلي الكيان الوهمي بإسبانيا مما أسفر عن اعتقال عدة أشخاص مشتبه فيهم.

ومن المرتقب أن تقوم السلطات الإسبانية بغلق وتشميع هذه المكاتب التي أصبحت تستعمل في التزوير والاتجار بالبشر وصلتها المباشرة بشبكات الهجرة السرية.

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