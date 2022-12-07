الجالية المغربية بإيطاليا تحتفل بفوز أسود الأطلس

2022-12-07 / 14:47
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

خرج الآلاف من أفراد الجالية المغربية بمدن إيطاليا ، الى الشوارع للاحتفال بفوز أسود الأطلس على المنتخب الاسباني خلال مباراة يوم الثلاثاء ، في دور الثمن ، والمرور الى دور الربع النهائي في انجاز تاريخي لكرة القدم المغربية والعربية وافريقيا خلال كأس العالم ” قطر 2022″.

وامتدت الفرحة التي غمرت أفراد الجالية بإيطاليا، الى الساحات والشوارع رافعين الأعلام الوطنية، كباقي الجاليات المغربية بعدد من دول العالم .

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