الجالية المغربية بإيطاليا تحتفل بفوز أسود الأطلس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خرج الآلاف من أفراد الجالية المغربية بمدن إيطاليا ، الى الشوارع للاحتفال بفوز أسود الأطلس على المنتخب الاسباني خلال مباراة يوم الثلاثاء ، في دور الثمن ، والمرور الى دور الربع النهائي في انجاز تاريخي لكرة القدم المغربية والعربية وافريقيا خلال كأس العالم ” قطر 2022″.

وامتدت الفرحة التي غمرت أفراد الجالية بإيطاليا، الى الساحات والشوارع رافعين الأعلام الوطنية، كباقي الجاليات المغربية بعدد من دول العالم .

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