مقـ..ـتل ستة جنود أتراك في عملية عسكرية شمالي العراق

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في العملية العسكرية شمالي العراق، إلى ثلاثة قتلى بعد مصرع أحد المصابين متأثرا بجراحه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين في منطقة عملية “المخلب ـ القفل”، وأشارت الوزارة، إلى أن الجنديين قتلا بعد أن أصيبا بنيران تنظيم “حزب العمال الكردستاني”، ولفتت إلى إصابة 3 جنود جراء الهجوم، نقلوا على إثره إلى المستشفى.

وأعربت وزارة الدفاع عن حزنها لاستشهاد الجنديين، وقدمت تعازيها لأسرتيهما وللقوات المسلحة وللشعب التركي.

كما أعلنت الدفاع التركية اليوم السبت، تحييد 22 إرهابيا من تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” شمالي العراق وسوريا.

وورد في بيان الوزارة: “عملياتنا ضد تنظيمي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية مستمرة بلا انقطاع في شمال العراق وسوريا، تم تحييد 22 إرهابيا أمس واليوم: 10 في شمال العراق و12 في شمال سوريا”.

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