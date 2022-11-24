كورونا في الصين.. رقم قياسي لم يحدث منذ بدء تفشي الوباء

2022-11-24 / 10:25
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هبة بريس - وكالات

بلغت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا الجديدة في الصين، رقما غير مسبوق منذ بدأ الفيروس بالتفشي قبل حوالي 3 سنوات، حسبما أعلنت بكين، الخميس.

وقال مكتب الصحة الوطني إن عدد الإصابات المحلية الجديدة التي سجلت الأربعاء، بلغ 31454 إصابة، من بينها 27517 حالة من دون أعراض.

ويأتي ذلك رغم الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات، من فحوصات واسعة النطاق وقيود على التنقلات في عدد من مناطق الصين.

وهذه الحصيلة أعلى من الرقم القياسي البالغ 29390 إصابة المسجل في منتصف أبريل الماضي، عندما كانت شنغهاي، ثالث أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان، ترزح تحت إغلاق عام وكان سكانها يكافحون لشراء الطعام والحصول على الرعاية الطبية.

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