سيدة تصفع ماكرون وسط حراسته

هبة بريس - وكالات

بثّت وسائل إعلام، مقطع فيديو يُظهر لحظة تعرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للصفع من قبل سيدة.

مقطع الفيديو تبلغ مدته تسع ثوان فقط، ويُظهر سيدة اعترضت طريق الرئيس الفرنسي، ثم صفعته، ما أثار حالة من الفوضى.

وشوهد عناصر التأمين المرافقة للرئيس الفرنسي، وهم يسيطرون على الموقف، ويقيدون حركة السيدة المهاجمة.

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