توقيف مشتبه بهما جديدين في قضية تفجير إسطنبول

2022-11-19 / 12:39
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هبة بريس - وكالات

أوقفت فرق الأمن التركية شخصين مشتبه بهما جديدين في قضية التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال في إسطنبول.

وأفاد مراسل الأناضول، السبت، أن فرق مديرية أمن إسطنبول، أوقفت شخصين يعتقد أنهما ساعدا منفذة التفجير الإرهابية أحلام البشير، والمشتبه به الهارب بلال حسان على العبور من سوريا إلى تركيا بطرق غير شرعية.

وأحضر المشتبه بهما إلى مديرية أمن إسطنبول حيث تتواصل الإجراءات القانونية بحقهما.

وأسفر التفجير الإرهابي، الأحد، عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين، حسبما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.

والاثنين، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير أحلام البشير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي”.

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