A visitor walks in the Mosque-Cathedral of Cordoba on March 4, 2014. Historical treasure and UNESCO World Heritage Site, the Mosque-Cathedral of Cordoba is the subject of a dispute over its ownership. A citizen platform has launched a petition, which has generated nearly 140,000 signatures, accusing the Church of "cutting" the memory of the Mosque-Cathedral and asking for a public administration of the monument. AFP PHOTO / JORGE GUERRERO (Photo by Jorge Guerrero / AFP)

“التهمة ذاتها”.. إسبانيا ترحل إماما مغربيا ثالثا خلال أسبوع

2022-10-27 / 18:35
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هبة بريس _ الرباط

رحلت السلطات الإسبانية، الخميس، الإمام يحيى بن عودة إلى المغرب، بعد يوم من القبض عليه بأوامر من المحكمة الوطنية العليا، التي تتهمه بـ”التشدد” وتبني “إسلام متطرف”، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.

واعتبر القضاء الإسباني أن الإمام البالغ من العمر 51 عاما، الذي يقيم منذ 1998 ببلدية إكستريمادورا، غربي إسبانيا، يمثل “تهديدا لأمن البلاد”، بسبب نشره “الإسلام السلفي الراديكالي”.

ويأتي توقيف الإمام، الذي يرأس الجالية المسلمة في تالايويلا بإسبانيا، بعد أقل من أسبوع على توقيف إمامين آخرين فاعلين في مؤسسات دينية مختلفة بإقليم كتالونيا.

ووافق القضاء الإسباني، الخميس الماضي، على ترحيل المغربي، محمد سعيد البدوي، المتهم بأنه “أحد المراجع الرئيسية للسلفية الأكثر تشددا” في إسبانيا.

والمغربي، البالغ 40 عاما، الذي اعتقل الثلاثاء، في كاتالونيا، شمال شرقي البلاد، نقل إلى مدريد ليرحل الخميس، بحسب ما أعلنت المحكمة العليا، رافضة بذلك استئنافا قدمه المتهم بحسب “فرانس برس”.

وتعتبر الشرطة الإسبانية البدوي “أحد المراجع الرئيسية في إسبانيا للسلفية الأكثر تشددا التي يدعو لها، وله تأثير أدى إلى زيادة التطرف في منطقة تراغونا” في كاتالونيا “منذ قدومه” إليها.

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