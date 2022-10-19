بعد عين السبع.. سلطات البيضاء تحارب احتلال الملك العمومي في سيدي مومن

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شنت سلطات سيدي مومن بالعاصمة الاقتصادية حملة واسعة النطاق بمختلف تراب المنطقة لمحاربة كافة أشكال احتلال الملك العمومي.

و استيقظ سكان عدد من أحياء سيدي مومن في ساعات الصباح الأولى على صوت الجرافات و هي تقوم بعملية هدم و إزاحة عدد من الشبابيك الحديدية و السياجات و واجهات المحلات غير القانونية.

و حرصت عناصر السلطة المحلية بسيدي مومن و التي كانت مدعونة بعناصر الأمن و القوات المساعدة على إنهاء احتلال الملك العمومي بعدد من الأحياء في انتظار وصول دور أخرى.

و يبدو أن عملية تحرير الملك العمومي ستنتشر بمختلف مقاطعات الدار البيضاء خاصة بعد نجاحها بمنطقة عين السبع و التي شنت سلطاتها حملة ضخمة خلال الأسبوعين الماضيين.

*الصورة من الأرشيف

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