بعد عين السبع.. سلطات البيضاء تحارب احتلال الملك العمومي في سيدي مومن
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شنت سلطات سيدي مومن بالعاصمة الاقتصادية حملة واسعة النطاق بمختلف تراب المنطقة لمحاربة كافة أشكال احتلال الملك العمومي.
و استيقظ سكان عدد من أحياء سيدي مومن في ساعات الصباح الأولى على صوت الجرافات و هي تقوم بعملية هدم و إزاحة عدد من الشبابيك الحديدية و السياجات و واجهات المحلات غير القانونية.
و حرصت عناصر السلطة المحلية بسيدي مومن و التي كانت مدعونة بعناصر الأمن و القوات المساعدة على إنهاء احتلال الملك العمومي بعدد من الأحياء في انتظار وصول دور أخرى.
و يبدو أن عملية تحرير الملك العمومي ستنتشر بمختلف مقاطعات الدار البيضاء خاصة بعد نجاحها بمنطقة عين السبع و التي شنت سلطاتها حملة ضخمة خلال الأسبوعين الماضيين.
*الصورة من الأرشيف
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تعليق واحد
نعم فهنالك عدة احتلالات يقومون عليها المحتل بحتلال الاملاك العمومي لكن هنالك عدة صلطة محلية عليهم تقوم بواجب الوطني حيت تقوم صلطة محلية عليهم لتحرير ملك عام في كل مجالات و يقولوا عليهم الصلطة ممنوع كذلك و هكذا يتم تحرير و شكرا