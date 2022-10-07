منح بيلاروسي ومنظمتين روسية وأوكرانية جائزة “نوبل للسلام”

2022-10-07 / 12:07
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، اليوم الأربعاء، منح جائزة “نوبل السلام” للبيلاروسي أليس بيالباتسكي ومنظمتي “ميموريال” الروسية و”مركز الحريات المدنية” الأوكرانية عن عام 2022.

وقالت المحامية النرويجية بيريت ريس أندرسن، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الجائزة، إنه “لم يكن من السهل التوصل إلى قرار بشأن الفائزين بالجائزة للعالم الحالي في خضم حرب دائرة في أوروبا، وهذا غير معتاد”.

وأضافت في كلمتها “نواجه نظامين ديكتاتوريين، ونود التأكيد على أهمية المجتمع المدني، وإعلاء القيم الأخرى باستثناء قيم العدوان”.

وأشارت رئيسة لجنة اختيار الفائزين بجائزة نوبل للسلام في المؤتمر الصحافي، إلى أن العالم “يواجه تهديدات نووية”، كما يواجه “نقص الغذاء”، مشددة على أنه “لا سلم يلوح في الأفق”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالدموع.. وزير جزائري يتحدث عن ندرة المواد الغذائية ببلاده

بالدموع.. وزير جزائري يتحدث عن ندرة المواد الغذائية ببلاده

2022-10-07 / 14:23
Photo of لإتمام الصفقة.. إيقاف دعوى تويتر ضد ماسك

لإتمام الصفقة.. إيقاف دعوى تويتر ضد ماسك

2022-10-07 / 13:57
Photo of وزيرة بلجيكية من أصول جزائرية تقص شعرها داخل البرلمان احتجاجا على اهانة المرأة بايران

وزيرة بلجيكية من أصول جزائرية تقص شعرها داخل البرلمان…

2022-10-07 / 12:59
Photo of بسبب فاتورة الطاقة.. العجز التجاري يبلغ مستوى قياسيا في فرنسا

بسبب فاتورة الطاقة.. العجز التجاري يبلغ مستوى قياسيا في…

2022-10-07 / 11:34
Photo of تونس… الغنوشي يعلن اعتزامه التخلي عن رئاسة حركة النهضة

تونس… الغنوشي يعلن اعتزامه التخلي عن رئاسة حركة النهضة

2022-10-07 / 11:10
Photo of الولايات المتحدة..” مقتل “شخص بإطلاق للنار في أحد الفنادق

الولايات المتحدة..” مقتل “شخص بإطلاق للنار في أحد الفنادق

2022-10-06 / 22:45
Photo of دول إسلامية ترفض دعم مسلمي الإيغور في الأمم المتحدة

دول إسلامية ترفض دعم مسلمي الإيغور في الأمم المتحدة

2022-10-06 / 21:47
Photo of من جديد.. لبناني يقتحم مصرفا ويحتجز رهائن للحصول على وديعته

من جديد.. لبناني يقتحم مصرفا ويحتجز رهائن للحصول على…

2022-10-06 / 12:30
Photo of الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الثامنة من العقوبات على روسيا

الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الثامنة من العقوبات على روسيا

2022-10-06 / 11:00
Photo of 34 قت.يلا بهجوم على حضانة في تايلاند والمنفذ يقتل عائلته وينتحر

34 قت.يلا بهجوم على حضانة في تايلاند والمنفذ يقتل…

2022-10-06 / 10:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق