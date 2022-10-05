بوتين يوقع قوانين بضم 4 مناطق أوكرانية
هبة بريس - وكالات
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قوانين بضم 4 مناطق أوكرانية في روسيا، في خطوة تضع اللمسات الأخيرة على خطوة الدمج التي أقدمت عليها موسكو.
و ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع، اليوم الأربعاء، قانونا يقضي رسميا بضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا جزئيا.
ووفقا لما ذكره موقع “سبتوتنيك” الإخباري الروسي، وقع بوتين على “أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا.
هذا و تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية”.
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9 تعليقات
لابد من عودة الأراضي التي اقتطعها الاستعمار في كل القارات إلى موطنها الأصل لانه جزء لا يتجزء منها..
كل الاحترام والتقدير لروسيا بالتوفيق ان شاء الله ..
رسميا بوتين يضم 4 مناطق اوكرانيا و لكن على جميع الدول الأوروبية و امريكا ان تأخذ العبرة في الصمت والقوة والحكمة و الاقوى هو من سينتصر ..
بوتن لم يعتدى او يفعل شيئا محظورا على احد هو فقط أعاد الأمور إلى نصابها..
ما نلاحظه حاليا هو ان التاريخ يعيد نفسه..
انتصرت روسيا وما تقوم به هو استرجاع اراضيها التي تفككت عند سقوط الاتحاد السوفياتي..
الغرب عجز مواجهة قوة روسيا الضخمة ..
هكذا تكمن قوة الدول في استرجاع حقوقها ..
كل التوفيق والنجاح والسداد لروسيا الاتحادية..