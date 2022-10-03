توغو تعلن استقبال رئيس بوركينا فاسو المعزول

هبة بريس - وكالات

أكدت الحكومة في لومي (عاصمة توغو)، اليوم الإثنين، أن رئيس المجلس العسكري المطاح به في بوركينا فاسو، اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا، فرّ إلى توغو بعد الانقلاب العسكري في بلاده.

وقال وزير التواصل والناطق باسم الحكومة أكودا أيوودان إن استضافة داميبا في توغو تعود إلى التزام هذا البلد ”بالسلام في المنطقة الفرعية“.

هذا ويسود التوتر بوركينا فاسو مذ أعلن عسكريون بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري الشاب، مساء الجمعة، إطاحة داميبا الذي تولى الحكم بدوره عبر انقلاب في يناير الماضي، أطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري الذي فشل في احتواء العنف.

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