فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي: العالم لن يسمح لبوتين باستخدام أسلحة نووية

2022-09-21 / 16:28
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إنه لا يعتقد بأن العالم سيسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية.

وفي مقابلة مع تلفزيون بيلد الألماني، حذر زيلينسكي من الفزع من تهديدات بوتين، قائلا إن ذلك سيُشجع روسيا على محاولة الاستيلاء على المزيد من الأراضي.

وقال “لا أعتقد بأن (بوتين) سيستخدم هذه الأسلحة. لا أعتقد بأن العالم سيسمح له باستخدامها”.

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تعليق واحد

  1. هذا معتوه وبوتن اكثر منه عندما يريد استعمال الاسلحة النووية سيتساور مع العالم كلام حماق

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