مصرع مهاجر مغربي إثر الأمطار الطوفانية‮ التي اجتاحت منطقة ليماركي بإيطاليا   

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

تسببت الأمطار الطوفانية التي تهاطلت على منطقة ليماركي بإيطاليا في خسائر مادية وبشرية ، حيث تم تسجيل وفاة عشرة أشخاص فيما يوجد أربعة آخرين على الأقل في عداد المفقودين ، بسبب السيول الطوفانية التي جرفت المنازل، وتسببت في حوادث مرور ، فيما خلف التساقط الكثيف للأمطار مصرع مهاجر مغربي من بين ضحايا الأمطار الطوفانية التي ضربت وسط البلاد .

ووفق مصادر الجريدة الضحية يدعى ” م – ن ” و كان يبلغ قيد حياته 42 سنة، ينحدر من ضواحي إقليم سطات ، تم انتشال جثته من داخل سيارته التي غمرتها المياه ولم يستطع الإفلات من المياه التي تدفقت بسرعة نتيجة لتشكل الفيضانات في منطقة ” أوسترا ” بمحافظة أنكونا.

وعلاقة بالموضوع فقد عبر القنصل العام للمملكة المغربية ببولونيا عن حزنه العميق من هول الصدمة وقام بتقديم التعازي والمواساة لأسرة المكلومة وشدد على أن الهيئة القنصلية ببولونيا ستواكب هده المأساة عن كتب وأنها ستزودهم بالإرشادات والتوجيهات القانونية المجانية للبحث التمهيدي الذي يشرف عليه المدعي العام لمعرفة ظروف ملابسات الحادث ، والتكفل بمصاريف الإجراءات المتعلقة الخاصة بمراسيم الدفن ونقل الجثة المرحوم إلى المملكة المغربية .

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