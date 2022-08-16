مقتل جندي إسرائيلي بـ”نيران صديقة” في طولكرم

هبة بريس _ وكالات

قتل جندي إسرائيلي بـ”نيران صديقة” في إطلاق نار قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، الثلاثاء، بحسب ما أفاد مراسل الحرة في القدس.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن جنديا إسرائيليا أطلق النار على زميله في نقطة حراسة بمحاذاة طولكرم.

ووفقا للتحقيقات فإن “أحد الجنديين غادر الموقع لوقت قصير، ولدى عودته أطلق زميله النار عليه بالخطأ”.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على تويتر، الثلاثاء، إنه “يتضح من التحقيق الأولي أن الحديث ليس عن عملية إطلاق نار” (تخريبية )، مشيرا إلى أن “ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص

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