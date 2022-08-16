A member of the Israeli forces aims with a gun during a protest near the Jewish settlement of Beit El, near Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank November 11, 2021. REUTERS/Mohamad Torokman

مقتل جندي إسرائيلي بـ”نيران صديقة” في طولكرم

2022-08-16 / 09:24
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هبة بريس _ وكالات

قتل جندي إسرائيلي بـ”نيران صديقة” في إطلاق نار قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، الثلاثاء، بحسب ما أفاد مراسل الحرة في القدس.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن جنديا إسرائيليا أطلق النار على زميله في نقطة حراسة بمحاذاة طولكرم.

ووفقا للتحقيقات فإن “أحد الجنديين غادر الموقع لوقت قصير، ولدى عودته أطلق زميله النار عليه بالخطأ”.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على تويتر، الثلاثاء، إنه “يتضح من التحقيق الأولي أن الحديث ليس عن عملية إطلاق نار” (تخريبية )، مشيرا إلى أن “ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص

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