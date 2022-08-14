مقتل جنود من النظام السوري في قصف إسرائيلي على دمشق وطرطوس

2022-08-14 / 22:02
0
هبة بريس _ وكالات

قُتل ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرون في ضربات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية استهدفت الأحد مواقع في ريف دمشق وطرطوس، وفق ما أفادت وكالة سانا السورية الرسمية.

وأوردت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري قوله إن “العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ، مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس”، مضيفا “أدى العدوان إلى استشهاد 3 عسكريين وجرح 3 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية

بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مقتل “ثلاثة عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين نتيجة الاستهداف الإسرائيلي لقاعدة دفاع جوي ورادار في قرية أبو عفصة” التي تقع على بعد 5 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة طرطوس.

وأشار المرصد إلى أن المواقع المستهدفة تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن القاعدة الروسية.

كذلك أفاد المرصد بسقوط “صواريخ يرجح أنها من المضادات الأرضية التابعة للنظام في منطقة القطيفة والقلمون بريف دمشق”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. فرق الإطفاء تعلن السيطرة على حريق الغابات جنوب البلاد

فرنسا.. فرق الإطفاء تعلن السيطرة على حريق الغابات جنوب…

2022-08-14 / 23:43
Photo of رفضا لمهرجان للشواذ… الالاف يخرجون في مسيرة حاشدة بصربيا

رفضا لمهرجان للشواذ… الالاف يخرجون في مسيرة حاشدة بصربيا

2022-08-14 / 22:47
Photo of البيت الأبيض: لا نتدخل في قضية الوثائق السرية المضبوطة لدى ترامب

البيت الأبيض: لا نتدخل في قضية الوثائق السرية المضبوطة…

2022-08-14 / 20:51
Photo of بعد أيام من زيارة بيلوسي.. 5 أعضاء بالكونغرس إلى تايوان

بعد أيام من زيارة بيلوسي.. 5 أعضاء بالكونغرس إلى…

2022-08-14 / 20:18
Photo of غلوبال تايمز”: أوروبا وقعت ضحية للوضع في أوكرانيا

غلوبال تايمز”: أوروبا وقعت ضحية للوضع في أوكرانيا

2022-08-14 / 19:54
Photo of مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بتفجير في الإكوادور

مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بتفجير في الإكوادور

2022-08-14 / 19:27
Photo of دول عربية ترفض المشاركة في مؤتمر احتفالي لإسرائيل

دول عربية ترفض المشاركة في مؤتمر احتفالي لإسرائيل

2022-08-14 / 18:41
Photo of حرائق الغابات ..إخلاء 8 قرى وإجلاء 1500 شخص في إسبانيا

حرائق الغابات ..إخلاء 8 قرى وإجلاء 1500 شخص في…

2022-08-14 / 18:28
Photo of مركز النقديات : زيادة الإقبال على سحب الأمول

مركز النقديات : زيادة الإقبال على سحب الأمول

2022-08-14 / 18:20
Photo of العثور على “ملك البوب” الإسرائيلي ميتا بمنزله.. ولبيد ينعيه

العثور على “ملك البوب” الإسرائيلي ميتا بمنزله.. ولبيد ينعيه

2022-08-14 / 18:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق