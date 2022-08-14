مقتل جنود من النظام السوري في قصف إسرائيلي على دمشق وطرطوس

هبة بريس _ وكالات

قُتل ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرون في ضربات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية استهدفت الأحد مواقع في ريف دمشق وطرطوس، وفق ما أفادت وكالة سانا السورية الرسمية.

وأوردت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري قوله إن “العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ، مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس”، مضيفا “أدى العدوان إلى استشهاد 3 عسكريين وجرح 3 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية

بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مقتل “ثلاثة عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين نتيجة الاستهداف الإسرائيلي لقاعدة دفاع جوي ورادار في قرية أبو عفصة” التي تقع على بعد 5 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة طرطوس.

وأشار المرصد إلى أن المواقع المستهدفة تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن القاعدة الروسية.

كذلك أفاد المرصد بسقوط “صواريخ يرجح أنها من المضادات الأرضية التابعة للنظام في منطقة القطيفة والقلمون بريف دمشق”

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