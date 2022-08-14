FILE PHOTO: A map showing locations where Chinese People's Liberation Army (PLA) will conduct military exercises and training activities including live-fire drills is seen on newspaper reports of U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi's visit to Taiwan, at a newsstand in Beijing, China August 3, 2022. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

بعد أيام من زيارة بيلوسي.. 5 أعضاء بالكونغرس إلى تايوان

2022-08-14 / 20:18
0
هبة بريس _ الرباط

يزور وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي تايوان، بعد 12 يوما فقط من زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي أثارت غضب الصين.

وردت الصين على زيارة بيلوسي بتنظيم مناورات شاركت فيها سفن حربية وطائرات مقاتلة وإطلاق الصواريخ في بحار والأجواء المحيطة بتايوان.

وقال المعهد الأمريكي في تايوان إن الوفد مكون من خمسة أعضاء برئاسة السناتور الديمقراطي، إد ماركي من ولاية ماستشوستس، وهو موجود في تايوان يومي الأحد والإثنين، في إطار زيارة لآسيا.

ومن المقرر أن يجتمع الوفد مع كبار القادة لمناقشة العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وقضايا أخرى.

وعرضت قناة تلفزيونية تايوانية مقطعا مصورا لطائرة حكومية أمريكية تهبط الساعة السابعة مساء تقريبا، في مطار سونغشان بالعاصمة التايوانية تايبيه.

وتزعم الصين أن تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي أراض تابعة لها، وتعترض على أي اتصال رسمي لها مع الحكومات الأجنبية.

والأعضاء الآخرون في الوفد، النائبة الجمهوري أوموا أماتا كولمان راديواجن، ممثلة ساموا في الكونغرس، وعضو مجلس النواب الديمقراطي جون جاراميندي، وألان لوينثال من كاليفورنيا، ودون باير من فرجينيا.

وتقول وزارة الدفاع التايوانية إن المقاتلات الصينية تعبر نقطة وسط مضيق تايوان بشكل يومي رغم انتهاء التدريبات العسكرية، بنحو 10 مقاتلات في الأقل.

وقالت الوزارة على حسابها على “تويتر”، الأحد، إن المقاتلات العشر كانت ضمن 22 طائرة عسكرية صينية وست سفن بحرية، تم رصدها في المنطقة المحيطة بتايوان بحلول الساعة الخامسة مساء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غلوبال تايمز”: أوروبا وقعت ضحية للوضع في أوكرانيا

غلوبال تايمز”: أوروبا وقعت ضحية للوضع في أوكرانيا

2022-08-14 / 19:54
Photo of مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بتفجير في الإكوادور

مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بتفجير في الإكوادور

2022-08-14 / 19:27
Photo of دول عربية ترفض المشاركة في مؤتمر احتفالي لإسرائيل

دول عربية ترفض المشاركة في مؤتمر احتفالي لإسرائيل

2022-08-14 / 18:41
Photo of حرائق الغابات ..إخلاء 8 قرى وإجلاء 1500 شخص في إسبانيا

حرائق الغابات ..إخلاء 8 قرى وإجلاء 1500 شخص في…

2022-08-14 / 18:28
Photo of مركز النقديات : زيادة الإقبال على سحب الأمول

مركز النقديات : زيادة الإقبال على سحب الأمول

2022-08-14 / 18:20
Photo of العثور على “ملك البوب” الإسرائيلي ميتا بمنزله.. ولبيد ينعيه

العثور على “ملك البوب” الإسرائيلي ميتا بمنزله.. ولبيد ينعيه

2022-08-14 / 18:11
Photo of بعد 6 أعوام.. الكويت تعيد سفيرها إلى طهران

بعد 6 أعوام.. الكويت تعيد سفيرها إلى طهران

2022-08-14 / 18:09
Photo of رجل يقود سيارة مشتعلة باتجاه الكونغرس الأمريكي وينتحر عند اقتراب الشرطة

رجل يقود سيارة مشتعلة باتجاه الكونغرس الأمريكي وينتحر عند…

2022-08-14 / 15:39
Photo of الدرك الفرنسي يلاحق من البر والجو مفتعلي الحرائق

الدرك الفرنسي يلاحق من البر والجو مفتعلي الحرائق

2022-08-14 / 14:08
Photo of البابا تواضروس يصدر بيانا بشأن حريق كنيسة القاهرة

البابا تواضروس يصدر بيانا بشأن حريق كنيسة القاهرة

2022-08-14 / 13:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق