رجل يقود سيارة مشتعلة باتجاه الكونغرس الأمريكي وينتحر عند اقتراب الشرطة

2022-08-14 / 15:39
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، قيام رجل بقيادة سيارة مشتعلة باتجاه مبنى الكابيتول (الكونغرس)، مؤكدة انتحار الفاعل بعد اقتراب رجال الشرطة والأمن منه.
قالت شرطة “الكابيتول”، في بيان صدر صباح اليوم الأحد إن رجلا توفي منتحرا بعد أن قاد سيارته إلى حاجز للسيارات بالقرب من مبنى الكونغرس الأمريكي.
وجاء في بيان شرطة “الكابيتول”، إنه “عندما نزل الرجل من سيارته، اشتعلت فيها النيران، ثم أطلق الرجل عدة طلقات في الهواء”.
وبحسب “politico”، عندما بدأ الضباط في الاقتراب من الرجل أطلق النار على نفسه، ومات منتحرا.

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