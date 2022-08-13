الولايات المتحدة.. سلمان رشدي في وضع صحي حرج

هبة بريس

تم وضع الكاتب البريطاني سلمان رشدي على جهاز التنفس الاصطناعي، أمس الجمعة، إثر تعرضه للطعن مرات عدة خلال مؤتمر بغرب ولاية نيويورك، وفق ما أعلنه وكيل أعماله لصحيفة نيويورك تايمز.

وأوضح أندرو ويلي، في رسالة إلكترونية موجهة إلى وسائل الإعلام الأمريكية، إن “الأنباء ليست جيدة ومن المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه، وقد قُطعت أعصاب ذراعه وتعرض كبده للطعن والتلف”.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن رشدي، مؤلف الرواية المثيرة للجدل “آيات شيطانية”، تعرض للطعن في الرقبة والبطن من قبل رجل يبلغ من العمر 24 عاما من نيوجيرسي، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لا تزال مجهولة.

وكان رشدي، البالغ من العمر 75 عاما، يستعد لإلقاء محاضرة أدبية في مدرج في تشوتاوكوا شمال غرب نيويورك، بالقرب من بحيرة إيري التي تفصل الولايات المتحدة عن كندا.

وتم حظر رواية سلمان رشدي “آيات شيطانية” في إيران منذ عام 1988، قبل أن يصدر آية الله روح الله الخميني، في العام الموالي، فتوى دعت إلى قتل رشدي.

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