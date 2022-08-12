عوقب بسبب تلاوة آية قرآنية”.. إمام تونسي يرفض العودة للعمل “حاليا”

هبة بريس _ متابعة

رفض إمام تونسي، من ولاية نابل (شرق) العودة إلى إمامة المصلين بعد أن تمت إحالته إلى عطلة إجبارية، من قبل معتمدية المدينة، لتلاوته آية قرآنية بها عبارة “انقلبتم”، بحضور وزير الشؤون الدينية في الحكومة التونسية.

وكان الإمام محمد زين الدين، قال في حديث لإذاعة “شمس أف أم” إن الوزير اقترب منه “مازحا” بعد الصلاة وقال إن عليه تجنب هذه العبارات، مؤكدا خلال اتصاله أن الوزير كان يبتسم في وجهه.

لكن الإمام قال إنه تلقى اتصالا من معتمدية نابل المدينة، الجمعة، على حد قوله، لإعلامه بإحالته إلى عطلة إجبارية، واستنتج أن تلاوته لتلك الآية التي جاءت فيها عبارة “انقلبتم” ربما تكون وراء القرار بـ”معاقبته”.

وأكد الإمام الذي يؤم الناس منذ 18 عاما، أنه سأل عن سبب اتخاذ الإجراءات بحقه، لكنه لم يتلق أي رد.

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