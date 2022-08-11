سريع وادي زم يجدد الثقة في محمد البكاري

هبة بريس

أعلن نادي سريع وادي زم لكرة القدم عن تعاقده مع الإطار الوطني محمد البكاري خلفا للمدرب السويسري أرينا كيكليلمو، من أجل الإشراف على العارضة التقنية للفريق خلال منافسات بطولة القسم الثاني من البطولة الاحترافية “إنوي” للموسم الرياضي الجديد.

وجددت إدارة النادي الثقة في محمد البكاري، لمدة سنتين، بعدما سبق له أن حقق الصعود رفقة الفريق من قسم الهواة للقسم الوطني الأول الاحترافي، وغادره الموسم الكروي الماضي إلى يوسفية برشيد.

وبحسب النادي، فإن أهم بنود الاتفاق مع المدرب الجديد هو تحقيق سريع وادي زم الصعود إلى القسم الأول من البطولة الاحترافية، وإعداد تركيبة بشرية منسجمة قادرة على التنافس وتحقيق نتائج مشرفة خلال أطوار الموسم الكروي 2022-2023 .

وسبق للإطار الوطني أن أشرف على تدريب نادي سريع وادي زم بالقسم الاحترافي الأول، إضافة إلى فرق أخرى من بينها الرشاد البرنوصي ويوسفية برشيد، إلى جانب اشتغاله كمساعد للمدربين جمال السلامي و لسعد الشابي بنادي الرجاء الرياضي.

يشار إلى أن سريع وادي زم، غادر الموسم المنصرم منافسات البطولة الاحترافية في قسمها الأول ونزل إلى القسم الثاني، بعدما أنهى الموسم في المركز الخامس عشر

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