فيديو .. زياش يتألق ويساهم في فوز غالطة سراي

2024-04-26 / 21:33
0

هبة بريس _ وكالات

ساهم الدولي المغربي حكيم زياش، في فوز فريق غالطة سراي على أضنة سبور بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، برسم الجولة 34 من الدوري التركي الممتاز.

وافتتح زياش باب التسجيل لغالطة سراي في الدقيقة 53 من تسديدة قوية خارج مربع العمليات، بفضل تمريرة حاسمة من البلجيكي ديريس مارتينز

وأضاف كريم ديميرباي الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي النتيجة بهدف ثالث للضيوف عند الدقيقة (90+1).

وبهذه النتيجة، حافظ غلطة سراي على المركز الأول في تصنيف الدوري التركي، فيما احتل أضنة دميرسبور المركز 11

https://www.instagram.com/_u/beinsportstr/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e2748ace-b953-49ad-bb02-16ceb3874f9c&ig_mid=74A695EB-B094-4554-8662-C4834C3D98DC

2024-04-26 / 21:33
0

مقالات ذات صلة

الكاف ترفض طلب الاستئناف الذي تقدم به اتحاد العاصمة…

2024-04-26 / 18:43

سان جيرمان يكشف عن أول المغادرين لصفوفه في فترة…

2024-04-26 / 18:21

رسميا.. انتخاب رئيس جديد على رأس الاتحاد الإسباني لكرة…

2024-04-26 / 13:48

الخضوع و اللعب أمام قميص فيه خريطة المغرب أم…

2024-04-26 / 09:20

قافلة “مواهب كروية” تصل محطتها الأخيرة

2024-04-25 / 22:12

الحكومة الإسبانية تعلن وضع اتحاد كرة القدم تحت الوصاية

2024-04-25 / 17:33

صحيفة: “خطأ” يفضح علاقة بيلينغهام بعارضة أزياء هولندية

2024-04-25 / 13:18

أكادير.. إلغاء الجمع العام لعصبة سوس لرياضة الكيك بوكسينغ

2024-04-25 / 11:07

سان جيرمان يستعرض أمام لوريان..الحصيلة ثقيلة

2024-04-24 / 23:05

تشافي يحسم موقفه مع برشلونة

2024-04-24 / 22:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى