سان جيرمان يكشف عن أول المغادرين لصفوفه في فترة الانتقالات المقبلة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة عن اسم أول اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي “ليغ1″، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن بيع مهاجمه الشاب هوجو إيكيتيكي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأوضح بيان الفريق الباريسي: “إيكيتيكي سينتقل إلى فرانكفورت بشكل نهائي بعد تفعيل بند الشراء في تعاقده”

وكان المهاجم الفرنسي الشاب، انتقل إلى آينتراخت صيف العام الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد حتى 30 حزيران / يونيو المقبل.

ويرحل إيكيتيكي عن النادي الباريسي بعد موسم واحد فقط من انضمامه قادما من نادي ريمس في صيف 2022