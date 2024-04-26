الكاف ترفض طلب الاستئناف الذي تقدم به اتحاد العاصمة الجزائري

2024-04-26 / 18:43
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هبة بريس / رياضة

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يومه الجمعة 26 أبريل 2024، بقرار من لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن استئناف اتحاد العاصمة الجزائري على قرار لجنة الأندية بالكاف الذي منح الفوز لنهضة بركان بثلاثة أهداف من دون مقابل على فريق الاتحاد الجزائري، وإحالة الملف على لجنة الانضباط للنظر في عقوبات تاديبية محتملة.

وأصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم القرار التالي:

رفض طلب الاستئناف وتأكيد قرارات لجنة الأندية السابقة والتي صادق عليها الأعضاء التسعة بالإجماع والمتمثل في فوز نهضة بركان على فريق اتحاد الجزائر بثلاثة أهداف لصفر في مباراة ذهاب نصف نهاية كأس الاتحاد الإفريقي، وإحالة الملف على اللجنة التأديبية لاتخاذ إجراءات تأديبية إضافية محتملة.

يذكر أن لجنة الاستئناف ضمت كل من:

رولي هاريمان من نيجيريا رئيسا؛

ثيموتي ماسونغاما من مالاوي عضوا؛

موزيس ايكانغا من ناميبيا عضوا.

2024-04-26 / 18:43
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