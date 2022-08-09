السلطات المغربية تتفاعل إيجابا مع مشكل رخص السياقة لمغاربة إيطاليا

هبة بريس ـ الرباط

في إطار تحديث رخصة السياقة المغربية، أصدر المغرب في فاتح يناير 2020، رخصة إلكترونية جديدة، الأمر الذي طرح بعض الإشكالات القانونية للاعتراف بها من طرف السلطات الإيطالية المختصة.

وفي هذا الصدد، توصلت هبة بريس ببلاغ يتضمن عددا من التوضيحات، حيث أن المشكل المطروح حاليا يخص النسخ الجديدة لرخص السياقة والصادرة ابتداءً من يناير 2020.

و تضمن ذات البلاغ، ضرورة تحيين الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا، والموقعة بروما بتاريخ 26 نونبر 1991.

وبعد أن تلقت سفارة المملكة المغربية، بروما، مجموعة من الشكايات، استقبلت السفارة عدداً من المواطنين والهيئات المهنية المتضررة من عدم اعتراف السلطات الإيطالية برخص السياقة في نموذجها الجديد قصد تقديم كافة المعلومات وتبسيط الخطوات التي تم اتخاذها من طرف السلطات المغربية لحل هذا الإشكال.

و قامت السلطات المغربية (الوكالة الوطنية للسلامة الطرقيةNARSA) بالاشتغال على “مشروع ملحق” لتحيين الاتفاق الموقع بين البلدين، حيث تمت مراسلة السلطات الإيطالية بهذا الخصوص، و لازالت السلطات المغربية تنتظر التوصل بالجواب من طرف السلطات الإيطالية.

وبالموازاة مع ذلك، قام مسؤولون من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، باستقبال عدد من المواطنين، الذين حلوا يومه الثلاثاء 9 غشت 2022، أمام مقر الوزارة، بهدف الاستفسار عن مآل هذه الإجراءات حيث قدم المسؤولون المذكورون، كافة التوضيحات والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

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