ايطاليا تشهد أكثر من 30 ألف حريق غابوي

هبة بريس

شهدت إيطاليا أكثر من 30 ألف حريق غابوي خلال شهر يوليوز الماضي، بزيادة 14 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2021، حسبما ذكرت صحيفة “الجورنال” الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة إلى أنه بين 15 يونيو و21 يوليوز، كان على رجال الإطفاء التدخل لإطفاء 32.921 حريقا، وهو سيناريو تفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأسوأ موجة جفاف خلال 70 عام ا، مما يجعل عملية الإطفاء صعبة للغاية.

وأشارت إلى أن المنطقة الأكثر تضررا من الحرائق خلال الشهر الماضي هي صقلية، حيث نفذ رجال الإطفاء 6534 تدخلا لإخماد النيران، تليها بوليا بـ 5134 حريق ا، ولازيو، وعاصمتها روما بـ 4799، وكالابريا 3195 حريقا.

ولا تزال منطقة جبل ماساروزا تعانى من أكبر الحرائق، والتى أدت إلى حرق 868 هكتارا حيث أن استمرار وجود الرياح يصعب من عملية إخمادها ويوسع عملية انتشار رقعتها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0