“سرايا القدس” تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه إسرائيل.. وتتوعد بجعل “غلاف غزة” “غير قابل للحياة”

2022-08-07 / 15:23
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هبة بريس

أعلنت “سرايا القدس”، الجناح المسلّح لحركة “الجهاد الإسلامي”، الأحد، عن توجيه ضربة صاروخية كبيرة لمدن إسرائيلية، من بينها تل أبيب.

وقالت “سرايا القدس”، في بيان: “كرد أولي على جريمة اغتيال القائد خالد منصور، وإخوانه الشهداء؛ مساحات واسعة من تل أبيب ومدن المركز وغلاف غزة تحت نيران مقاتلينا”.

وأضافت: “سرايا القدس توجّه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب وقاعدة بلماحيم و(مدن) أسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت ومفلاسيم ومفتاحيم، وجميع مغتصبات الغلاف (البلدات المحاذية لغزة)”.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن عدة رشقات صاروخية، أُطلقت من قطاع غزة، باتجاه المدن الإسرائيلية بشكل متزامن.

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