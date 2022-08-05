توفيع اتفاقية إ بين سرائيل والبحرين

اتفاقية تعاون جديدة بين إسرائيل والبحرين في التكنولوجيا المالية

2022-08-05 / 16:15
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هبة بريس _ وكالات

أبرمت البحرين وإسرائيل اتفاقية تعاون جديدة في مجال التكنولوجيا المالية (الفنتك) وذلك لتطوير مبادرات مشتركة ودعن الصناعة في كلا البلدين، حسبما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ووقع البلدان الاتفاقية، الثلاثاء الماضي، في تل أبيب بحضور كبار مسؤولي صناعة التكنولوجيا المالية في البحرين وقادة من النظام البيئي الإسرائيلي للتكنولوجيا المالية. كما تواجد السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد الجلاهمة، والرئيس السابق للموساد، يوين كوهين، الذي يرأس عمليات “سوفت بنك” حاليا، وفقا للصحيفة.

وبحسب اتفاقية التعاون الجديدة، ستعمل صناعات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية (IATI)، وهي منظمة شاملة لشركات التكنولوجيا الفائقة وعلوم الحياة وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية ومقرها المنامة معا لتسهيل التعارف والتواصل بين الشركات الناشئة وشركات رأس المال الاستثماري التي تسعى إلى الاستثمار والتوسع في كلا البلدين.

وأقامت البحرين وإسرائيل علاقات دبلوماسية في سبتمبر عام 2020 كجزء من معاهدة إبراهيم التي جرت بواسطة الولايات المتحدة ومهدت لتطبيع 4 دول عربية العلاقات مع إسرائيل.

ويعمل البلدان على تعزيز العلاقات الثنائية. ففي فبراير، وقعت إسرائيل اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي مع البحرين، أعقبه اتفاق للتعاون في الابتكارات الصحية والطبية والبحوث الطبية

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