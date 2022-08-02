بعد إقصائهم من كأس العرب في السعودية.. أشبال الأطلس يؤدون مناسك العمرة

2022-08-02 / 12:34
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد إقصائهم في بطولة العرب للشباب و التي نظمتها المملكة العربية السعودية، أقدم لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة على القيام بمناسك العمرة قبل العودة للوطن.

و حرص أشبال الأطلس على القيام بالمناسك الخاصة بالعمرة رفقة أعضاء من الطاقم التقني، حيث نشر اللاعبون صورا و فيديوهات لهم بصحن الطواف بالكعبة و هم يرتدون لباس الإحرام.

هذا و كان المنتخب الوطني المغربي للشبان قد أقصي من دور ربع النهاية للبطولة العربية بعد هزيمته أمام المنتخب المصري بهدفين لواحد.

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