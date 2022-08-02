بعد إقصائهم من كأس العرب في السعودية.. أشبال الأطلس يؤدون مناسك العمرة

2022-08-02 / 12:34
23

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد إقصائهم في بطولة العرب للشباب و التي نظمتها المملكة العربية السعودية، أقدم لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة على القيام بمناسك العمرة قبل العودة للوطن.

و حرص أشبال الأطلس على القيام بالمناسك الخاصة بالعمرة رفقة أعضاء من الطاقم التقني، حيث نشر اللاعبون صورا و فيديوهات لهم بصحن الطواف بالكعبة و هم يرتدون لباس الإحرام.

هذا و كان المنتخب الوطني المغربي للشبان قد أقصي من دور ربع النهاية للبطولة العربية بعد هزيمته أمام المنتخب المصري بهدفين لواحد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تجمع إعدادي للمنتخب الوطني المحلي مابين فاتح وسادس غشت بالمعمورة

تجمع إعدادي للمنتخب الوطني المحلي مابين فاتح وسادس غشت…

2022-08-01 / 20:49
Photo of تيسودالي يغيب رسميا عن المونديال و يؤكد: “الإصابة تتطلب 6 أشهر للعلاج”

تيسودالي يغيب رسميا عن المونديال و يؤكد: “الإصابة تتطلب…

2022-08-01 / 11:11
Photo of بعد مشوار حافل .. وليد الركراكي يودع القلعة الحمراء

بعد مشوار حافل .. وليد الركراكي يودع القلعة الحمراء

2022-07-31 / 20:14
Photo of رسميا.. الأهلي المصري يوافق على انتقال بدر بانون لنادي قطر

رسميا.. الأهلي المصري يوافق على انتقال بدر بانون لنادي…

2022-07-30 / 17:55
Photo of رسميا.. نادي بريست الفرنسي يضم المغربي أشرف داري

رسميا.. نادي بريست الفرنسي يضم المغربي أشرف داري

2022-07-30 / 14:53
Photo of احتجاج أبطال المغرب في التيكواندو على عدم استدعائهم لبطولة العالم

احتجاج أبطال المغرب في التيكواندو على عدم استدعائهم لبطولة…

2022-07-30 / 13:24
Photo of لقجع يعلن تعيين المدير التقني الوطني كريس فان بويفيلد

لقجع يعلن تعيين المدير التقني الوطني كريس فان بويفيلد

2022-07-30 / 10:56
Photo of المغرب يشارك في كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم بأمريكا

المغرب يشارك في كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم…

2022-07-29 / 12:50
Photo of الجامعة: “الإعلان عن المدير التقني الجديد سيكون هذا المساء”

الجامعة: “الإعلان عن المدير التقني الجديد سيكون هذا المساء”

2022-07-29 / 11:19
Photo of حسنية أكادير يتعاقد مع المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا

حسنية أكادير يتعاقد مع المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا

2022-07-29 / 09:40

‫23 تعليقات

  1. . ال عبلة ماذا يفيدك من وهب لهم العمرة باركي لهم وانتمزى لك بدورزا عمرة لم تكن في الحسبان .

  2. عندما لم يفوزوا في الواقع ذهبوا ليفوزوا في الخيال والوهم بالجنة وباقي متمنيات المؤمنين الخرافيين.شباب غافل أفرغوا في عقله كل الخزعبلات

  3. قدمت عليكم وجه الله اشنو دارو خسروا مع من مع مصر انا ثلاثة دول لا احب نخسر معاها هي الجزائر تونس مصر و من غير هادو تغلبنا حتى جنوب السودان لا حرج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق