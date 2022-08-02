بعد إقصائهم من كأس العرب في السعودية.. أشبال الأطلس يؤدون مناسك العمرة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد إقصائهم في بطولة العرب للشباب و التي نظمتها المملكة العربية السعودية، أقدم لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة على القيام بمناسك العمرة قبل العودة للوطن.
و حرص أشبال الأطلس على القيام بالمناسك الخاصة بالعمرة رفقة أعضاء من الطاقم التقني، حيث نشر اللاعبون صورا و فيديوهات لهم بصحن الطواف بالكعبة و هم يرتدون لباس الإحرام.
هذا و كان المنتخب الوطني المغربي للشبان قد أقصي من دور ربع النهاية للبطولة العربية بعد هزيمته أمام المنتخب المصري بهدفين لواحد.
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23 تعليقات
. ال عبلة ماذا يفيدك من وهب لهم العمرة باركي لهم وانتمزى لك بدورزا عمرة لم تكن في الحسبان .
عندما لم يفوزوا في الواقع ذهبوا ليفوزوا في الخيال والوهم بالجنة وباقي متمنيات المؤمنين الخرافيين.شباب غافل أفرغوا في عقله كل الخزعبلات
قدمت عليكم وجه الله اشنو دارو خسروا مع من مع مصر انا ثلاثة دول لا احب نخسر معاها هي الجزائر تونس مصر و من غير هادو تغلبنا حتى جنوب السودان لا حرج