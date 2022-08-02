بعد إقصائهم من كأس العرب في السعودية.. أشبال الأطلس يؤدون مناسك العمرة

2022-08-02 / 12:34
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد إقصائهم في بطولة العرب للشباب و التي نظمتها المملكة العربية السعودية، أقدم لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة على القيام بمناسك العمرة قبل العودة للوطن.

و حرص أشبال الأطلس على القيام بالمناسك الخاصة بالعمرة رفقة أعضاء من الطاقم التقني، حيث نشر اللاعبون صورا و فيديوهات لهم بصحن الطواف بالكعبة و هم يرتدون لباس الإحرام.

هذا و كان المنتخب الوطني المغربي للشبان قد أقصي من دور ربع النهاية للبطولة العربية بعد هزيمته أمام المنتخب المصري بهدفين لواحد.

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‫19 تعليقات

  3. عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير وألف مبروك لابطالنا اشبال الأطلس..

  5. انتصارهم الحقيقي هو هذه العمرة اللهم اجعلها لهم في الميزان حسناتهم يآرب.

  6. أحسن ما فعلوه في دنياهم اللهم اجعلها عمرة ميمونة وعودة ميمونة بحول الله.

  8. الله اكبر الله اكبر الله اكبر على اشبال الأطلس الذي رفعوا راسنا واقدموا على هذا اللهم اجعلها لهم في ميزان حسناتهم يآرب إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.

  9. ربحوا دنياهم أفضل من انتصارهم في المباراة القدم اللهم اجعلها لهم في الميزان الحسنات ومغفرة ذنوبهم ..

  12. إنه فريق ممتاز جدا وحقيقي يعرف التصرف فالف مبروك لهم العمرة ونتمنى اللهم في السنة المقبلة حجة إنشاء آلله بقدرته…

  14. فريق يبذل كل مجهوده من أجل الوصول ولكن الحمدلله ربح عمرة ألف مبروك الأبطال…

  15. نتمنى لهم التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات من أجل تحقيق احلامهم . وألف مبروك لابطالنا اشبال الأطلس بالعمرة أطال آلله في عمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير..

  17. نتمنى لهم الانتصار في الموسم المقبل المهم ربحوا عمرة ولم ياتوا فارغ الأيدي هههههههههههه.

  18. نتمنى لهم عودة إلى بلده بسلام وامان وألف مبروك لابطالنا اشبال الأطلس بهذه العمرة وانشاء الله مقبولة بإذن الله.

  19. آلله اكبر الله لابطالنا اشبال الأطلس الشبابي بهذه المبادرة الحميدة لتجعل التسامح في قلوبهم وتزيد المحبة و الإخلاص اللهم اجعلها لهم في الميزان المقبول و غفر الله لهم ولنا يآرب.

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