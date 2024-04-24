سان جيرمان يستعرض أمام لوريان..الحصيلة ثقيلة

هبة بريس / رياضة

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على مضيفه لوريان بنتيجة 4-1 اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة عن الجولة 29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ووضع اللاعب عثمان ديمبيلي فريق العاصمة الفرنسية في المقدمة في الدقيقة 19، ليتابع بذلك تألقه بتسجيله الهدف الثالث له في آخر 3 مباريات مع باريس سان جيرمان.

وبعدها بثلاث دقائق فقط، استغل النجم كيليان مبابي تمريرة حامسة من زميله البرتغالي مينديز ليدون الهدف الثاني لفريقه.

وبذل مبابي مجهودا لافتا قبل أن يرسل كرة الهدف الثالث لزميله ديمبيلي الذي رفع رصيده لأربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات مع باريس سان جيرمان ووقع على أول ثنائية له مع الفريق الباريسي.

ولم يتمكن لوريان صاحب المركز السابع عشر (26 نقطة) من مجاراة حامل اللقب إلا أنّه نجح في تسجيل هدف بفضل الإيفواري بامبا في الدقيقة 73.

لكن كليان مبابي رد قبل نهاية اللقاء بلحظات عندما سجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة وقد يضمن التتويج باللقب الأربعاء في حال تعثر موناكو (55 نقطة) أمام ليل.