صحيفة: “خطأ” يفضح علاقة بيلينغهام بعارضة أزياء هولندية

2024-04-25 / 13:18
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هبة بريس – وكالات

كشفت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل حول علاقة جود بلينغهام مع عارضة أزياء هولندية.

ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة “ذا صن”، تقيم العارضة الهولندية في منزل جود بيلينغهام في العاصمة الإسبانية مدريد.

وحسب التقرير، فإن جلسة تصوير نشرتها العارضة الهولندية لورا سيليا فالك قد كشفت علاقتها بجود بيلينغهام؛ حيث تم مضاهاة مواقع التصوير.

ووفقا لمصادر صحيفة “ذا صن”، فقد أخبرت لورا الجميع بشأن علاقتها بجود بيلينغهام، وأكدت أنها كانت تقيم في منزله في مدريد خلال عطلات نهاية الأسبوع القليلة الماضية.

ونشرت لورا مجموعة من الصور أثناء تناول الطعام في أحد الفنادق في العاصمة الإسبانية مدريد مع صديق لم تكشف عنه، ليتضح أنه النجم جود بيلينغهام الذي يتابعها عبر “إنستغرام”.

2024-04-25 / 13:18
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