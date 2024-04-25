أكادير.. إلغاء الجمع العام لعصبة سوس لرياضة الكيك بوكسينغ

2024-04-25 / 11:07
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قضت المحكمة الإبتدائية بأكادير، بداية الأسبوع الجاري، ببطلان الجمع العام الذي عقدته عصبة سوس لرياضات الكيك بوكسينغ و الرياضات المماثلة، و الذي سبق وأن تم عقده يوم 16 أبريل 2023 بقاعة حسين قارير بمدينة انزكان، كما قضت بتحميل المدعى عليهم الصائر.

هذا، وجاء في الملف المدني المعرض على أنظار ذات المحكمة عدد 2023/1201/1475، على خلفية الدعوى التي رفعها رئيس جمعية موفاب لرياضة الكيك بوكسينغ بمدينة الدشيرة من خلال الطعن في قانونية الجمع العام المنعقد آنذاك.

في هذا السياق، أصدرت المحكمة حكمها في جلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الدعوى، و في الموضوع ببطلان الجمع العام العادي لعصبة سوس لرياضات الكيك بوكسينغ والرياضات المتماثلة.

2024-04-25 / 11:07
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