الكاف

الكاف يعلن فريق نهضة بركان منتصرا بـ 3 لصفر أمام اتحاد العاصمة الجزائري

2024-04-24 / 17:23
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هبة بريس – رياضة

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الأربعاء، عن قراره بخصوص المباراة الملغاة بين نادي نهضة بركان أمام الاتحاد العاصمة نهاية الأسبوع الماضي، برسم ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

لجنة الأندية والمسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اعتبرت نادي اتحاد العاصمة الجزائري خاسرا بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر أمام نهضة بركان.

هذا ويشار الى أن مباراة الذهاب التي كان من المقرر أن تجرى بين فريق النهضة البركانية واتحاد العاصمة الجزائري، ألغيت على خلفية احتجاز السلطات الجزائرية للقميص الرسمي للفريق المغربي الذي يحمل الخريطة الكاملة للمملكة.

2024-04-24 / 17:23
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