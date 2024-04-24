تشافي يحسم موقفه مع برشلونة

أكد نادي برشلونة لكرة القدم، الأربعاء أن تشافي هرنانديس سيبقى مدربا للفريق الكاتالوني، إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي بعدما كان سبق أن أعلن رحيله هذا الصيف، وفق وكالة فرانس برس.

وكما أكدت وسائل الإعلام الإسبانية في الساعات الأخيرة، فإن المدرب الشاب البالغ 44 عاما الذي مدد عقده حتى عام 2025 الخريف الماضي، وافق على الالتزام بعقده حتى انتهائه، وذلك في ختام يوم طويل من الاجتماعات مع رئيسه جوان لابورتا والمدير الرياضي البرتغالي ديكو.

وكان تشافي قد أعلن مغادرة النادي الذي بدأ بتدريبه عام 2021، عقب خسارة مدويّة على أرضه أمام فياريال في الجولة الثانية والعشرين، والتي تلت خروجه من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المحلية بخسارته أمام مضيفه أتلتيك بلباو.