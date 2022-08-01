اطلاق عريضة من أجل منع تنظيم مهرجان تذوق خمرة البيرا ببوسكورة
أطلق مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عريضة إلكترونية من أجل منع تنظيم مهرجان تذوق البيرة ببوسكورة-الدار البيضاء، أواخر شهر أكتوبر المقبل.
وجاء في نص العريضة المنشورة على موقع “change.org”؛ ” قررت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية تنظيم مهرجان لتذوق خمرة البيرا في بلادنا بلاد الإسلام بلاد إمارة المؤمنين، وذلك بمنطقة بوسكورة/الدار البيضاء، وذلك بتاريخ 28 أكتوبر 2022، وتتضمن فعالياته -حسب تصريح ذات الغرفة الألمانية- تقديم الأطباق الألمانية التقليدية، ومنها أطباق كثيرة تتضمن لحم الخنزير مع تذوق خمرة البيرا”
وتابع الموقعون على العريضة، “إذ نعتبر في “منتدى تعزيز الهوية” هذه المبادرة عملا شنيعا مصادما للقوانين المغربية والشرعية الإسلامية والأعراف المغربية، فقد عزمنا على فتح هذه العريضة لتوجيهها للسلطات المغربية قصد منع الترخيص لهذا المهرجان، الذي يعتبر مخالفا للديبلوماسية الحكيمة للدول التي ينبغي أن تحترم خصوصيات البلدان التي تشتغل فيها مؤسساتها”.
و دعا مطلقو العريضة كل من يتفق مع مطلبهم المشار إليه في نص العريضة هذا أن يضم توقيعه إلى هذه العريضة ويساهم في إيصال صوتهم من أجل منع تنظيم المهرجان بالمغرب.
37 تعليقات
لحد الآن لم استوعب وافسر كيف سيقع هذآ في بلادنا وهي دولة إسلامية…حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم…
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم….ان الميسر والخمر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون… صدق الله العظيم)وهذا خير دليل على اجتنابه.
إنه فسق من عمل الشيطان ياخواني المسلمين اجتنبوه لعلكم تفلحون..
كل شاة من ساقها تعلق.
ولا أحد أجبركم على تدوقها فلماذا هذا الضجيج .
هذه المصاريف يجب عليكم صرفها في النساء اللواتي يتخبطن في الزمن ولقمة العيش لابنائهم وبصفة عامة للفقراء والمساكين والمحتاجين وليس في التفاهات وكلام فارغ لامحل له في الدين الاسلامي..
من مهرجان موازين تريدون تعويضها بمهرجان الخمر نحن لازلنا نتراخى في الدين والانظباط الأخلاقي وكثرة الفساد والابتزاز وكل ما اقوله هو حسبنا الله ونعم الوكيل…
لقد شوهوا صورة الإسلام واصبحنا أضحوكة العالم الإسلامي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
إنها مهزلة وفضيحة للمغرب وانتهى الكلام..
يجب علينا أن نقوم بوقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان لمنع هذه المهزلة حسبنا الله ونعم الوكيل…
ووجد التقرير أن المغاربة يستهلكون في العام الواحد “131 مليون لتراً من المشروبات الكحولية، 400 مليون قنينة جعة و38 مليون قنينة خمر، ومليون ونصف مليون قنينة ويسكي، ومليون قنينة فودكا، و140 ألف قنينة شامبانيا.
الخلاصة: ما المانع من تنظيم هذه التظاهرة؟؟؟؟
نحن كدولة إسلامية فحرام ثم حرام نسمع مثل هذا الخبر ولو بالضحك….
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية يجب محاسبته ووقفه في الفور بدون نقاش لأننا دولة إسلامية ولا نخالف ما حرمه الله لنا..
إذا قمتم فعلا بالاحتفال ومهرجان للخمر فكونوا على يقين ستقوم القيامة والفتن في المغرب !!!!؟
ننتظر التدخل الحازم لأمير المؤمنين أكيد لن يقبل الجهر بالحرام في بلدنا الحبيب
امنعوا هذه المهزلة قبل أن يفوت الأوان وتقعون في كارثة كبرى لايحمد عقباها حسبنا الله ونعم الوكيل.
الله يهدينا و يهدي جميع المسؤولين للقيام بالواجب ومنع هده التظاهرة التي تعتبر مساسا بقيامنا كدولة اسلامية.و كسؤال يطرح ما الهدف من مثل هده التظاهرات الا تلطيخ سمعة المغرب امام اشقاءنا و اعدائنا.
إنه عمل مدان ومستفز لمشاعر جميع المغاربة المسلمين .وهو كذلك إذا سمحت الحكومة المغربية بتنظيمها قدح مقصود في مصداقية إمارة المؤمنين