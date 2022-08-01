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اطلاق عريضة من أجل منع تنظيم مهرجان تذوق خمرة البيرا ببوسكورة

2022-08-01 / 11:56
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هبة بريس _ الرباط

أطلق مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عريضة إلكترونية من أجل منع تنظيم مهرجان تذوق البيرة ببوسكورة-الدار البيضاء، أواخر شهر أكتوبر المقبل.

وجاء في نص العريضة المنشورة على موقع “change.org”؛ ” قررت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية تنظيم مهرجان لتذوق خمرة البيرا في بلادنا بلاد الإسلام بلاد إمارة المؤمنين، وذلك بمنطقة بوسكورة/الدار البيضاء، وذلك بتاريخ 28 أكتوبر 2022، وتتضمن فعالياته -حسب تصريح ذات الغرفة الألمانية- تقديم الأطباق الألمانية التقليدية، ومنها أطباق كثيرة تتضمن لحم الخنزير مع تذوق خمرة البيرا”

وتابع الموقعون على العريضة، “إذ نعتبر في “منتدى تعزيز الهوية” هذه المبادرة عملا شنيعا مصادما للقوانين المغربية والشرعية الإسلامية والأعراف المغربية، فقد عزمنا على فتح هذه العريضة لتوجيهها للسلطات المغربية قصد منع الترخيص لهذا المهرجان، الذي يعتبر مخالفا للديبلوماسية الحكيمة للدول التي ينبغي أن تحترم خصوصيات البلدان التي تشتغل فيها مؤسساتها”.

و دعا مطلقو العريضة كل من يتفق مع مطلبهم المشار إليه في نص العريضة هذا أن يضم توقيعه إلى هذه العريضة ويساهم في إيصال صوتهم من أجل منع تنظيم المهرجان بالمغرب.

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تعليق واحد

  1. أليس من العار دولة عربية واسلامية يتلى فيها القران ليل نهار ان نشهر فيها المحرمات والفسوق حاسبوا انفسكم ايها المسؤولون قبل أن تحاسبوا ان كانت فيكم ذرة من الغيرة على دينكم الاسلامي

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