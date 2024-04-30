البحرية الملكية تنقذ 81 “حراكا” بسواحل الداخلة

قدمت وحدة تابعة للبحرية الملكية، أمس الاثنين، على بعد 280 كلم جنوب – غرب الداخلة و 165 كلم من الساحل، المساعدة لقارب في وضعية صعبة، وعلى متنه 81 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، في ظروف مناخية سيئة للغاية، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء الداخلة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.