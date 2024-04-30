رجال أعمال مغاربة يواصلون اقتناء الشركات الفرنسية و محطة طاقية هي الهدف القادم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

توجه جديد لرجال الأعمال المغاربة الذين باتوا في الآونة الأخيرة يقتنون شركات فرنسية الأصل أو المساهمة من قبيل بعض المؤسسات البنكية و التأمينات التي كانت تابعة لفرنسا و تم اقتناء رأسمالها من طرف مسثتمرين مغاربة.

الأمر يتواصل لينهي رجال الأعمال المغاربة هيمنة الفرنسيين على بعض القطاعات مثل الطاقة، حيث تقرر اقتناء حصص شركة فرنسية من مجموعة طاقية تدبر منشآة طاقية حيوية بمنطقة أسفي.

و حسب معطيات خاصة، فقد قررت شركة “إنجي” الفرنسية بيع حصتها في شركة آسفي للطاقة، مالكة محطة آسفي الكهربائية العاملة بالفحم.

و أكد لويك ياغر هوبر المدير الإقليمي لشركة إنجي الفرنسية بمنطقة شمال أفريقيا، في تصريحات صحافية، إن شركته ملتزمة بالتخارج من كامل حصتها في شركة آسفي للطاقة.

وأشار هوبر إلى أن مشترين محتملين من أصول مغربية يرغبون في الاستحواذ على أسهم إنجي بالشركة التي تدبر مشروع الطاقة الكهربائية العاملة بالفحم في أسفي، دون ان يفصح عن هوية هؤلاء المشترين.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن شركة إنجي الفرنسية لها مشروعات أخرى في المغرب، حيث تدير محطة رياح بقدرة 300 ميغاواط في مدينة طرفاية، كما أنها تعمل على بناء محطة لتحلية المياه، إلى جانب مزرعة رياح في مدينة الداخلة، بشراكة مع شركة الطاقة المغربية الخاصة ناريفا.

و معلوم أن شركة آسفي للطاقة تُسهم فيها شركة إنجي الفرنسية بنسبة 33% وناريفا القابضة بنسبة 35% وميتسوي آند کو اليابانية بنسبة 30%، في حين يمتلك مساهمون آخرون النسبة المتبقية، علما أن مشروع محذة الطاقة الحرارية بأسفي توفر حوالي ربع حاجيات المملكة من الكهرباء و يتم تصدير جزء آخر منها للخارج.