المغرب يدخل نادي العشرين دولة الكبرى المصنعة للطائرات بكل مكوناتها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

من السيارات للطائرات، المغرب سيصبح بلدا رائدا في صناعة الطائرات بكل مكوناتها بفضل عشرات الاسثتمارات التي تم إطلاقها بالمملكة و المتعلقة بتصنيع أجزاء مهمة من الطائرات هنا في بلادنا.

رياض مزور وزير الصناعة و التجارة في مداخلة له بالبرلمان المغربي أكد أن المغرب أصبح ضمن نادي العشرين دولة الكبرى المصنعة للطائرات بكل مكوناتها.

الوزير ذاته أضاف في مداخلته أن المغرب يطمح في غضون السنوات القليلة المقبلة لتصنيع طائرة مغربية صرفة، خاصة أن بلادنا باتت تصنع أجزاء كبيرة تدخل في صناعة نسبة مهمة من الطائرات.

و شدد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن المغرب يقوم بصناعة أصعب المكونات التي يحتاجها قطاع الطيران، وهناك طموح مشروع، اليوم، لإنتاج أول طائرة ستقلع من المغرب لأول مرة، حيث سيتم تجميع جميع أجزائها كاملة في المملكة، مؤكدا أن هذا هو الهدف الذي يعمل المغرب من أجل تحقيقه.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المغرب بات وجهة لكبريات الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع أجزاء و معدات الطائرات، نظير ما يوفره من يد عاملة مؤهلة بالدرجة الأولى و كذا إمكانيات و فرص اسثتمارية واعدة، فضلا على موقعه الاستراتيجي الذي يجعله صلة وصل بين مختلف قارات العالم.

و قد دشنت عديد المصانع الكبرى المتخصصة في تصنيع أجزاء الطائرات وحدات صناعية إنتاجية لها بعديد مناطق المغرب كمنطقة اانواصر قرب مطار محمد الخامس و بالمنطقة الصناعية لطنجة و القنيطرة و الدار البيضاء.