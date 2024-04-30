نشرة انذارية: أمطار رعدية قوية غدا الأربعاء بعدد من المناطق

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن عددا من أقاليم شمال المملكة من المرتقب أن يشهد، غدا الأربعاء، أمطارا قوية أحيانا رعدية.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، أن هذه الأمطار، التي تتراوح مقاييسها ما بين 25 و40 مليمترا، ستهم، يوم غد من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الحادية عشرة صباحا، عمالات وأقاليم طنجة-أصيلة وفحص-أنجرة والعرائش والمرتفعات التابعة لإقليم تطوان.